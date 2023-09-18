Отменять поставки оружия и боеприпасов пообещал бывший глава правительства Роберт Фицо, который снова баллотируется на роль премьер-министра Словакии.

Словакия отменит военную и политическую поддержку Украины, если новым премьер-министром станет бывший глава правительства - политик-популист Роберт Фицо.

Сейчас он считается главным претендентом на должность после досрочных парламентских выборов, которые ожидаются в Словакии 30 сентября и является лидером партии Smer, которой прогнозируют победу в этой политической кампании.

"Если Smer войдет в состав правительства, мы больше не будем отправлять оружие и боеприпасы в Украину", - заявил Фицо Associated Press.

По его словам, ход войны - прогнозируемый, поэтому ни одна военная помощь Украине не поможет: бесполезно думать, что РФ откажется от территорий, которые уже заняла в Украине, считает Фицо. "Наивно думать, что Россия покинет Крым", - добавил он.

По его словам, Украина должна заключить компромиссное "мирное соглашение" с РФ. Чтобы Москва и Киев быстрее пришли к "согласию", Фицо предлагает использовать влияние США и ЕС. Также он публично цитирует пропагандистские заявления РФ о том, что на Донбассе 8 лет Россия воевала с "украинскими нацистами".

В частности, с таким заявлением Фицо выступил перед избирателями в рамках предвыборной кампании в Топольчанах 30 сентября.

"Война в Украине началась не вчера и не в прошлом году. Она началась в 2014 году, когда украинские нацисты и фашисты начали убивать российских граждан на Донбассе и в Луганске", - заявлял Фицо.

Словакия выступила против экспорта украинского зерна

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия отменила решение о блокировании экспорта украинского зерна в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию. На фоне этого в правительстве Словакии прозвучали антиукраинские заявления о том, что этого нельзя допустить, учитывая интересы фермеров, которые не могут конкурировать с "дешевым" зерном из Украины. Также такой риторику отметилась Венгрия.

Вас также могут заинтересовать новости: