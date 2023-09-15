Речь идет о десятках видов агропродукции

Венгрия продолжила запрет импорта сельхозпродукции из Украины, несмотря на разрешение от Еврокомиссии.

Министр сельского хозяйства Иштван Надь сообщил в Facebook, что Венгрия решила закрыть границы для 24 видов украинских товаров, находящихся под национальной юрисдикцией.

Речь идет о зерне, овощах, некоторых видах мяса, меде и прочем. Министр аргументировал это защитой интересов венгерских фермеров.

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В то же время представитель словацкого правительства также объявил, что страна обязана защитить своих фермеров от "конкуренции с дешевым украинским зерном".

Запрет на экспорт зерна из Украины

Сегодня, 15 сентября, Еврокомиссия отменила ограничения на ввоз зерна из Украины в Польшу Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии. Киев до 18 сентября должен принять эффективные меры по контролю за экспортом 4 групп товаров, чтобы предотвратить их влияние на рынок соседних государств-членов ЕС.

После объявления этого решения Польша сразу объявила, что продолжит запрет на экспорт украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии об отмене ограничений.

"Мы не будем слушать Берлин или фон дер Ляйен, Туска или Вебера. Мы это сделаем, потому что это в интересах польского фермера", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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