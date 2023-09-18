Президент Украины напомнил, что Кремль не остановится.

Предоставляя Украине финансовую поддержку США помогают и странам Европы, удерживая армию РФ вдали от их границ. Мир должен решить – остановить президента России Владимира Путина или начать новую мировую войну.

"США поддерживают Украину финансово, и я благодарен за это. Я просто думаю, что в Вашнгтоне поддерживают не только Украину. Если Украина падет, Путин наверняка пойдет дальше. Что будут делать США, когда Путин достигнет стран Балтии? Когда он достигнет польской границы? Много денег. Мы очень благодарны. Что еще Украина должна сделать, чтобы все могли измерить нашу огромную благодарность? Мы умираем в этой войне", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в передаче "60 минут" Скотта Пелли в эфире СBS.

При этом украинского лидера спросили: "Сколько еще денег нужно? Еще 70 миллиардов долларов?"

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"У меня нет ответа. Весь мир должен решить, хотим ли мы остановить Путина или хотим начать мировую войну. Мы не можем изменить Путина. общество потеряло уважение к миру. Они избрали его, переизбрали и воспитали второго Гитлера. Они сделали это. Мы не можем вернуться в прошлое. Но мы можем остановить это здесь", - подытожил Зеленский.

Помощь США для Украины - последние новости

6 сентября Минобороны США объявило о новом пакете помощи Украине на сумму 175 миллионов долларов, в который вошли 120-мм снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.

6 сенятбяр госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете помощи США на сумму более миллиарда долларов.

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