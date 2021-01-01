Швеция намерена в течение 2021 года сосредотачиваться на защите европейского порядка безопасности, уделяя внимание урегулированию затянувшихся конфликтов.

Швеция с 1 января переняла от Албании председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как говорится в сообщении на сайте ОБСЕ, 14 января министр иностранных дел Швеции Анн Линде представит Постоянному совету ОБСЕ приоритеты шведского председательства в Организации.

Читайте такжеКулеба о поддержке Будапештом венгров на Закарпатье: есть "красные линии"В частности, Швеция намерена в течение 2021 года во главе ОБСЕ сосредотачиваться на защите европейского порядка безопасности, уделяя внимание урегулированию затянувшихся конфликтов и укреплению демократии и гендерного равенства.

"Нынешние конфликты и кризисы в регионе ОБСЕ, в частности, такие ситуации, которые мы видим в Беларуси, в Украине и вокруг нее и рост напряженности вокруг Нагорного Карабаха требуют постоянного, общего внимания нашей организации. Это, конечно, будет на нашей повестке дня в начале года", - отметила Линде.

В этой связи приоритетом Швеции будет поддержка концепции всесторонней безопасности и содействие урегулированию конфликтов.

Она убеждена, что странам ОБСЕ надо объединиться, чтобы сосредоточить внимание на общей безопасности, которая основывается на общих принципах и обязательствах. "Когда конфликты и политические кризисы продолжают бросать вызов безопасности, международному праву, демократическим принципам и устойчивому развитию, ОБСЕ может выступить в роли важной многосторонней платформы для решения этих проблем и укрепления обществ совместными усилиями", - добавила она. Кроме того, Швеция будет отстаивать позицию всестороннего привлечения и участия женщин к решению вопросов, касающихся урегулирования конфликтов. "Это имеет решающее значение для предотвращения и облегчения последствий конфликтов, а также для укрепления мира", - подчеркнула она.

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Автор: Виталий Саенко