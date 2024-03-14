По словам канцлера Германии, очень важно, что "в это время мы объединяемся в "Веймарском треугольнике".

Канцлер Германии Олаф Шольц отрицает конфликт с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает BR24.

Отмечается, что свое заявление Шольц сделал накануне встречи с Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

"У нас с Эммануэлем Макроном очень хорошие личные отношения, я бы назвал их очень дружескими", - подчеркнул канцлер, сказав, что его "особенно" интересует немецко-французская дружба.

Шольц отметил, что высшая встреча "Веймарского треугольника" в Берлине завтра, в пятницу, будет прежде всего посвящена помощи Украине.

"Хорошо, что в это время мы объединяемся в "Веймарском треугольнике". ... Мы должны сделать все возможное, чтобы организовать как можно большую поддержку Украины", - добавил он.

Помощь ЕС Украине - последние новости

Накануне Европейский Союз одобрил 5 миллиардов евро на 2024 год для помощи Украине. Соответствующее решение поддержал Комитет постоянных представителей в ЕС.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что "послание четкое: мы поддержим Украину всеми возможными средствами для ее победы".

Ранее УНИАН сообщал, что Европарламент определил судьбу конфискованных российских активов. Документ, в частности, предусматривает, что российские активы, конфискованные из-за ее агрессивной войны, должны стать "вкладом в восстановление Украины".

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