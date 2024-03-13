В МИД Украины ждут принятия окончательного решения.

Европейский фонд мира, из которого финансируются поставки оружия Украине, увеличат на 5 миллиардов евро. Соответствующее решение поддержал Комитет постоянных представителей в Евросоюзе, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Послание четкое: мы поддержим Украину всеми возможными средствами для ее победы", - заявил он.

Комментируя данное решение, глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ожидает принятия окончательного решения на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам.

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"Это еще одна мощная и своевременная демонстрация европейского единства и решительности в достижении нашей общей победы", - отметил он.

Новый пакет помощи от США - что сообщалось

Как писал УНИАН, 12 марта США объявили о новом пакете помощи Украине.

Отмечалось, что этот пакет будет включать снаряды для артиллерии и ракеты GMLRS к HIMARS, а также ПЗРК Stinger, противотанковые средства, боеприпасы для ПВО и снаряды калибра 155 мм.

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