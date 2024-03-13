В Бундестаге говорят, что у Шольца есть определенные объективные причины, но они слишком секретные, чтобы о них говорить публично.

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил категорическое нежелание передавать Украине немецкие крылатые ракеты Taurus. Соответствующее заявление он сделал во время парламентских дебатов в Бундестаге в среду, 13 марта.

Как пишет Euractiv, Шольц повторил ранее уже озвученный им тезис о том, что ВСУ якобы не смогут использовать ракеты Taurus без привлечения немецких солдат. А это в свою очередь неприемлемо уже для немецкого правительства.

"Это красная линия, которую я не хочу пересекать как канцлер", - сказал он, добавив, что его "благоразумие не следует квалифицировать как слабость".

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Ранее Шольц утверждал, что привлечение немецких солдат нужно для того, чтобы предотвратить необоснованные удары по целям на территории России. При этом он намекнул, что такое участие немецких солдат в использовании ракет Украиной сделает Германию частью конфликта.

Александер Мюллер, ведущий член комитета по вопросам обороны немецкого Бундестага, сказал журналистам, что комитет был проинформирован о причинах, которые заставляют Шольца придерживаться такой позиции.

"Есть одна или две вещи, которые нельзя обсуждать публично, которые справедливо заставляют его колебаться", - сказал Мюллер.

Сам же Шольц на сегодняшних слушаниях в парламенте обвинил оппозицию в том, что она использует вопрос ракет как инструмент во внутриполитической борьбе. По его словам, политические оппоненты действующего правительства вроде бы хорошо знают об этих секретных причинах, но пользуются тем, что общественности они неизвестны.

Проблема с поставками ракет Taurus

Как писал УНИАН, немецкое правительство категорически отказывается передавать Украине свои крылатые ракеты Taurus несмотря на то, что похожие по характеристикам ракеты Украине уже поставляют Великобритания и Франция. Недавно британское правительство предложило Германии сделать круговой обмен: Берлин передаст свои ракеты Лондону, и они останутся в Британии, а британцы смогут дать больше своих собственных ракет Украине.

Глава МИД Германии Анналена Бербок поддержала инициативу британцев, напомнив, что ранее подобные схемы кругового обмена уже применялись.

Зато против идеи выступила немецкая оппозиция. Там считают, что Taurus надо дать непосредственно Украине, ведь они лучше по характеристикам, чем британские ракеты.

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