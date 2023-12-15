Politico раскрыло забавный эпизод между Шольцем и Орбаном.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц устроить главному "оппозиционеру" вступления Украины в ЕС Виктору Орбану незапланированный "coffee break" в разгар дискуссии об украинском вопросе на саммите в Брюсселе.

Забавный эпизод произошел после трехчасовой дискуссии, которая длилась между лидером ЕС 14 декабря, сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

"Если Орбан действительно не готов согласиться на начало переговоров с Киевом о расширении ЕС, ему следовало бы ненадолго выйти из комнаты", - предполагает ход мыслей Шольца СМИ.

Так, когда дискуссия, казалось бы, зашла в "тупик", Шольц внезапно вытащил премьер-министра Венгрии "на кофе". Он сделал соответствующее предложение за общим круглым столом, в присутствии лидеров ЕС.

По итогу, соответствующий маневр политика позволил принять решение о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз, акцентирует СМИ. После вынужденного "coffee break" с Шольцем, Орбан принял решение покинуть переговорный кабинет.

СМИ намекает, что немецкий политик проявил дипломатическую хитрость: с одной стороны ЕС в составе 26 стран-членов все еще мог одобрить путь Украины к блоку без присутствия одного из лидеров, а с другой - Орбан все еще мог бы сказать миру, что не голосовал "за" Украину.

Как известно, после исторического решения касательно Украины Орбан уточнил в своих социальных сетях, что все еще выступает "против".

ЕС принял решение по Украине "без Орбана"

Накануне СМИ сообщали, что Орбан действительно по "загадочным" причинам пропустил финальное голосование за решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. В случае своего присутствия, он мог бы наложить на соответствующее решение "вето", как представитель одной из стран-членов блока.

Несколько представителей Евросовета сообщали, что Орбан сознательно пропустил встречу. По итогу, 26 стран поддержали решение и одна страна воздержалась.

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