Украина должна практически внедрить все семь рекомендаций Еврокомиссии по реформированию страны и по борьбе с коррупцией.

Организационные рамки переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз окончательно одобрят после воплощения всех рекомендаций Европейской комиссии. Об этом говорится в выводах Европейского Совета, одобренных во время саммита Евросоюза.

В частности, глава государств и правительств стран-членов ЕС решили открыть переговоры с Украиной и Молодовой, и в связи с этим, советуют Европейской комиссии утвердить организационные аспекты для переговорного процесса.

"Европейский совет приглашает Еврокомиссию одобрить соответствующие переговорные механизмы как только необходимые шаги, изложенные в рекомендациях Еврокомиссии от 8 ноября 2023 года, будут выполнены", - отмечается в выводах.

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Отсюда следует, что Украина должна окончательно внедрить все семь рекомендаций Еврокомиссии, озвученных после предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление.

Украина до марта 2024 года должна практически внедрить ряд законов и продемонстрировать прогресс в борьбе с коррупцией.

В частности, Верховная Рада Украины уже одобрила подавляющее большинство необходимых законов: об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры, об усилении институциональные способности Национального антикоррупционного бюро Украины (предусматривает увеличение предельной численности штата НАБУ с 700 до 1000 человек) и о предоставлении возможности Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции проверять имущество должностных лиц, приобретенного до вступления на государственную службу.

Кроме того, Верховная Рада поддержала внесение изменений в некоторые законы Украины относительно учета экспертной оценки Совета Европы и его органов относительно прав национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах (предусмотрено, что учреждения высшего образования частной формы собственности имеют право свободного выбора языка обучения, который является официальным языком ЕС).

Эти четыре закона уже подписаны президентом Владимиром Зеленским. Теперь их надо эффективно воплотить на практике. В то же время, еще один законопроект о лоббировании уже зарегистрирован в парламенте.

Путь Украины в ЕС - детали

8 ноября 2023 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина выполнено более 90% реформ в рамках семи рекомендаций. Тогда же Еврокомиссия рекомендовала Евросовету одобрить решение о начале переговоров о вступлении с Украиной, что было согласовано лидерами Евросоюза 14 декабря в Брюсселе.

Как настаивала Еврокомиссия, основа для переговорного процесса или переговорные рамки должны быть утверждены лидерами ЕС как только Украина выполнит "домашнее задание" по завершению реализации конкретных условий, давно уже известных украинской власти и широкой общественности в Украине. В общем смысле, эти условия предусматривают более глубокое воплощение реформ в области борьбы с коррупцией, ослабление влияния олигархов на украинских законотворцев и защиту национальных меньшинств. В частности, надо не просто проголосовать за законы в Верховной Раде, а эффективно практически их внедрить.

Окончательный отчет Еврокомиссии о завершении воплощения Украиной необходимых реформ будет представлен 24 марта 2024 года.

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