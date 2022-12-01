Учитывая события вчера и сегодня есть основания утверждать, что происходит целенаправленная широкомасштабная кампания против Украины, сказал Кулеба.

В среду и четверг два посольства Украины за рубежом, кроме посольства в Испании, получили письма с угрозами.

"Это однозначно новая форма террора. Мы совместно с испанскими властями очень активно работаем над тем, чтобы установить, кто за этим стоит. У нас, безусловно, есть догадка, кто за этим стоит, но нужно проследить всю сеть агентов и людей, вовлеченных в эту кампанию", - сказал Кулеба для "Укринформ".

Он добавил: кроме того, что произошло в среду в Мадриде, "произошли и другие тревожные события, не связанные со взрывчаткой, однако с отправкой в посольства Украины очень конкретных угроз".

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На уточняющий вопрос, о какого рода угрозах идет речь и в каких посольствах Украины это произошло, Кулеба ответил, что МИД скоро выйдет с официальным комментарием по этому поводу.

Он отметил, что учитывая события вчера и сегодня есть основания утверждать, что происходит "целенаправленная широкомасштабная кампания" против Украины.

"Нужно раскрутить полностью цепи: кто вовлечен, откуда эти цепи поступают, кто их присылает (письма – ред.)", - подчеркнул Кулеба.

Он заверил, что после установления всех виновных, будут осуществлены меры по их наказанию.

Взрывчатка в посольстве Украины

30 ноября в посольстве Украины в Испании в руках коменданта во время осмотра взорвался конверт. Сотрудник посольства получил незначительные ранения и был госпитализирован, угроз его жизни нет. Остальные сотрудники посольства не пострадали.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил усилить безопасность всех украинских посольств за рубежом. Также министр подчеркнул, что кто бы ни стоял за организацией этого взрыва, "им не удастся запугать украинских дипломатов или остановить их ежедневную работу над укреплением Украины и противодействием российской агрессии".

Полиция Испании проверяет возможную связь между двумя письмами-бомбами, присланными украинскому посольству в Мадриде и оружейной компании, которая производит ракетные установки для Украины.