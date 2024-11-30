Сербского президента беспокоит ситуация в Украине, где Путин пытается пугать мир ядерным оружием.

Сербия начнет готовить бомбоубежища для населения на случай ядерной войны. Об этом в интервью местному каналу TV Pink заявил президент страны Александар Вучич.

"Первый отчет, который я получил от наших государственных компаний, а также общие отчеты от наших военных по хранилищам и количеству людей, которые мы можем иметь в хранилищах в любой момент, которые могут выдержать ядерную, атомную атаку, являются ужасными, и мы должны как можно быстрее сделать большое дело", - сказал Вучич.

Относительно мировой ситуации, особенно эскалации ситуации в Украине и России, Вучич сказал, что дела в мире идут не в правильном направлении.

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"И мои прогнозы таковы, что все происходящее будет все больше выходить из-под контроля. Любое заявление с любой стороны, всегда можно сказать, что это делает другой, но по крайней мере это не деэскалация, и я боюсь, что это приводит лишь к новым конфликтам, еще большим проблемам и тому, чего мы хотели избежать любой ценой, то есть конфликта еще более широкого и большего масштаба, чем это имеет место сегодня", - сказал Вучич.

Европа осознает угрозу войны

Как писал УНИАН, в Германии хотят создать больше укрытий из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Европе. Власти хотят проконтролировать, какие существующие объекты пригодны для создания укрытий и обустроить их там.

Бывший глава MI6 (британской службы внешней разведки) Ричард Дирлав считает, что Европа уже находится в состоянии "настоящей войны" с Россией. В подтверждение этого он вспомнил "некоторые очень агрессивные шаги россиян" в разных европейских странах.

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