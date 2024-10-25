По словам президента Вучича, страны БРИКС не критикуют Сербию, в отличие от ЕС.

Сербия может отказаться от своих стремлений вступить в Европейский союз и вместо этого может стать членом блока БРИКС, который в последнее время активно расширяется. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, которого цитирует The Times.

Издание отмечает, что Белград давно балансирует между Востоком и Западом, но война в Украине заставляет мир выбирать одну из сторон, и в случае Сербии весы все больше склоняются в сторону Кремля, говорится в публикации.

На этой неделе вице-премьер-министр сербского правительства Александар Вулин посетил саммит БРИКС в Казани вместе с министрами обороны и экономики Сербии. Во время саммита он встретился с лидерами Китая, Беларуси, Венесуэлы и Египта и заявил в комментарии российским СМИ, что надеется на присоединение Белграда к этому блоку.

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Свидетельством разворота Белграда в сторону Москвы может быть изменение политики страны в отношении российских эмигрантов, проживающих в Сербии. По словам российского оппозиционера Петра Никитина, который тоже нашел убежище в этой стране, в последнее время граждан России, которые выражают антивоенные или антипутинские взгляды, высылают из Сербии.

Президент Александар Вучич заявил, что среди сербского населения растет поддержка идеи присоединения к БРИКС, поскольку страны-участницы этого блока "шантажируют нас меньше", чем ЕС. По его словам, сейчас в БРИКС и ЕС хочет равное количество сербов - по 42%.

"Когда через два с половиной года люди будут голосовать за нового президента, это станет одной из ключевых тем. Кто знает, возможно, это даже станет точкой для референдума", - сказал Вучич.

Расширение БРИКС: последние новости

Как писал УНИАН, межгосударственное объединение БРИКС, в которое изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, в начале этого года расширилось за счет Ирана, ОАЭ, Эфиопии и Египта. Позже свои заявки на вступление подали еще ряд стран. В частности известно, что присоединиться к блоку хотят Куба, Азербайджан, Турция, Малайзия и Шри-Ланка.

Сегодня также стало известно, что свою заявку на вступление в БРИКС подает четвертая крупнейшая страна мира - Индонезия. Она имеет более 280 миллионов населения, то есть даже больше, чем в России.

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