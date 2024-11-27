Дирлав заявил, что не согласен с оценкой польского премьер-министра Дональда Туска, что Европа находится в предвоенной эпохе.

Бывший глава MI6 (британской службы внешней разведки) Ричард Дирлав считает, что Европа находится не в "предвоенной ситуации" с Россией, а в состоянии "настоящей войны".

Он заявил, что не согласен с оценкой польского премьер-министра Дональда Туска, что Европа находится в предвоенной эпохе, пишет Sky News.

"Я думаю, мы должны признать тот факт, что россияне считают, что находятся в состоянии войны с нами. Дональд Туск назвал это предвоенной ситуацией. Я думаю, он ошибается. Я считаю, что это настоящая война. Мы уже достаточно ясно видим некоторые очень агрессивные шаги русских в различных европейских странах"", - считает бывший глава разведки.

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Отвечая на вопрос о том, стоит ли западным лидерам ответить президенту РФ Владимиру Путину на звонок и выбрать политику общения, Дирлав указал, что "всегда верил в диалог со своими противниками или врагами". Он добавил:

"Я думаю, что мы находимся в очень сложной ситуации, и России, вероятно, лучше вести с ними какой-то диалог, чем вообще не общаться. Так что я этого не исключаю.Но в данный момент я не уверен, что Россия находится в таком настроении или в такой ситуации, когда будет очень легко разговаривать с Путиным".

Подготовка Европы к войне с РФ

Из-за ухудшения ситуации с международной безопасностью, в Германии хотят создать больше укрытий. По словам представителя Федерального министерства внутренних дел страны, "сейчас есть намерение разработать ключевые моменты для концепции убежища".

Он отметил, что в стране ожидают "широкую координацию", поэтому этот процесс может занять некоторое время.

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