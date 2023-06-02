Для этого действует целая схема, на которой наживаются сразу несколько членов семьи.

У детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой, ордер на арест которой выдал международный уголовный суд в Гааге, разоблачили бизнес-составляющую "попечения" о детях на территории РФ.

Как сообщает CEO разведывательного агентства "Molfar" Артем Старосек в эфире "Эспрессо", это целое семейное дело, которое является общим источником доходов. В частности ее муж даже сменил профессию для того, чтобы "делить долю".

"Вся семья Львовой-Беловой участвует в ее бизнесе. Ее муж раньше был программистом, а потом, когда она стала омбудсменом, то решил быть священником. Они даже на территории одного детского дома построили церковь, где муж омбудсмена принимает прихожан", - заявил Старосек.

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Семья омбудсмена зарабатывает, получая компенсацию от властей, деньги от частных доноров и церкви, также ставят своих родственников на руководящие должности. Также соответствующее место работы получили и сестры преступницы.

"У Львовой-Беловой сестра София руководит одним из инклюзивных домов, а другая сестра занималась строительством одного из детских домов и выступала архитектором, получив за это 1 млн рублей. То есть это семейный подряд с общим источником доходов", - добавил расследователь.

Также Львова-Белова привлекает различные схемы для своего обогащения. В том числе она использует для этого жителей детских домов.

"Есть еще история, что в одном из детских домов умер парень, а потом выяснилось, что Львова-Белова заставила его взять кредит и передать деньги детскому дому. Поэтому, есть еще вариант дохода - получение кредитов от жителей этих домов", - добавил Старосек.

Мария Львова-Белова: главное о российской преступнице

Россияне массово вывозят незаконным образом из вот украинских детей а потом отдают на усыновление в русские семьи. один из примеров незаконного усыновления продемонстрировала детская омбудсменка РФ Мария Львова-Белова, которая усыновила мальчика из Мариуполя.

В марте Международный уголовный суд в Гааге выдал пожизненный ордер на арест Львовы-Беловой - ей компанию составил также Владимир Путин. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины.

Недавно Львова-Белова пыталась оправдаться за то, что россияне похищают детей с временно-оккупированных территорий. Она не считает себя военным преступником, называя себя "мамой".

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