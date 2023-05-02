В ОПУ, реагируя на интервью военной преступницы, заявили, что "более точной иллюстрации к слову "людоед" невозможно придумать".

Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова, ордер на арест которой выдал Международный уголовный суд в Гааге, попробовала оправдаться за депортацию детей из Украины, к которой причастна.

В интервью американскому изданию Vice Львова-Белова заявила, что якобы занималась не депортацией, а "эвакуацией из-под обстрелов". Она также отвергла обвинения в геноциде заявив, что у депортированных детей якобы остаются украинское гражданство и возможность изучать украинский язык.

"Гражданство Украины остается же у них. Мы же его не отменяем. Мы дополняем и даем возможность. Что, это про стирание идентичности? … Мы всегда пели песни на русском и на украинском языке. Мы рассказывали сказки русские и украинские. Мы всегда жили в дружбе и понимании. А то что сейчас происходит – наоборот, на Украине стирают сейчас все, что связано с Россией", – сказала чиновница.

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Отвечая на вопрос о том, считает ли она себя военной преступницей, Львова-Белова названа это обвинение смешным.

"Я мать, и этим все сказано. Какой я военный преступник, о чем вы говорите", – сказала она.

В Офисе президента уже отреагировали на интервью военной преступницы.

"Разыскиваемая МКС за военные (геноцидные) преступления Мария Львова-Белова важно дает интервью американским журналистам, где рассказывает о "необычном материнском сердце" и искренне удивляется обвинениям: "Мы всего лишь пришли в их города, уничтожили их дома, на их глазах убили и покалечили родителей, отправили в фильтрационные лагеря в далекие регионы, где жестоко издеваемся и заставляем слушать пропагандистские лекции, и дополнили это… вторым паспортом. Разве это не спасение? Разве это не о "русском милосердии"? Разве это не о справедливости? Разве мы не вправе их лишить неправильной идентичности?". Более точной иллюстрации к слову "людоед" невозможно придумать", – заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Роль Марии Львовой-Беловой в депортации детей из Украины в Россию

После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты массово вывозили детей из оккупированных территорий в Россию. На своей территории они учат детей русскому языку, занимаются их перевоспитанием, выдают им российские документы (в частности, паспорта) и способствуют их незаконному усыновлению.

К концу марта были установлены имена почти 20 тысяч депортированных в Россию детей. Те немногие, кого удалось вернуть в Украину, рассказывали, что подвергались травле и физическому насилию со стороны захватчиков.

Депортация детей стала предметом рассмотрения Международного уголовного суда в Гааге, который рассматривает ее как часть преступления геноцида, совершаемого россиянами против Украины.

В марте МУС выдал пожизненный ордер на арест детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой и российского президента Владимира Путина, назвав их причастными к депортации детей.

Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова не только способствовала депортации детей, но и пропагандировала их незаконное усыновление российскими семьями, подавая собственный пример. В октябре она усыновила мальчика, которого оккупанты украли из Мариуполя. Накануне Журналисты "Схем" установили личность похищенного подростка и обстоятельства его попадания в Россию.

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