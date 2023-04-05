Британский посол отказался участвовать в этом заседании.

Великобритания в ООН заблокировала выступление уполномоченной по правам ребенка Российской Федерации Марии Львовой-Беловой, которая незаконно усыновила похищенного в Украине мальчика, на неформальном заседании Совета Безопасности. В ходе заседания обсуждался вопрос незаконной депортации украинских детей на территорию РФ.

"Мария Львова-Белова ответственность за военные преступления незаконной депортации и незаконного перемещения украинских детей. Мы заблокировали трансляцию встречи на UNTV (телевизионный отдел ООН по связям с общественностью – УНИАН). Ей не следует предоставлять платформу ООН для распространения дезинформации", - говорится в сообщении британского представительства в ООН в своем Twitter-аккаунте.

При этом дипломаты отметили, что Львова-Белова может ответить за свои действия в Гааге. Также посол Великобритании отказался участвовать в этом заседании.

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Ордер на арест Путина и Львовой-Беловой - что известно

Россияне на временно оккупированных территориях Украины массово вывозят маленьких украинцев, даже тех, у которых есть родители. В Институте изучения войны отмечают, что похищенных маленьких украинцев отдают на усыновление в российские семьи. Один из примеров незаконного усыновления продемонстрировала детская омбудсмен РФ Мария Львова-Белова, которая усыновила мальчика из Мариуполя.

Международный уголовный суд в Гааге выдал пожизненный ордер на арест Львовы-Беловой, а также президента РФ Владимира Путина. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины.

При этом детский омбудсмен Украины Дарья Герасимчук сообщила, что всего известно о похищении почти 14 тысяч детей.

Некоторые несовершеннолетние украицы пытаются самостоятельно вернуться в Украину. Так, в Беларуси задержали 17-летнего парня, которого вывезли в Россию. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, речь идет о Богдане Ермохине. Именно его российские солдаты вывезли из Мариуполя в Донецк, а затем в РФ в приемную семью. Он указал, у парня есть сестра в Украине.

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