Санкции направлены против "военной машины России", сообщили в британском правительстве.

В день третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания ввела крупнейший с 2022 года пакет санкций против РФ. Они направлены "непосредственно на тех, кто продолжает помогать вторжению", говорится на сайте британского правительства.

Отмечается, что санкции "направлены против средств, поступающих в военную казну" РФ, против "военной машины России, организаций в третьих странах, которые ее поддерживают, и хрупких сетей снабжения, на которые она опирается".

Под британские санкции попали, в частности, производители и поставщики станков, электроники и товаров двойного назначения для российской армии, включая микропроцессоры, используемые в системах вооружения. Они базируются в ряде третьих стран, в частности в Центральной Азии, Турции, Таиланде, Индии и Китае.

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Также санкции наложены на министра обороны Северной Кореи Но Кванга Чола и других северокорейских генералов и чиновников, причастных к развертыванию более 11 тыс. военных КНДР в России.

Кроме того, ограничения касаются 13 российских компаний, включая ООО "Грант-Трейд", его владельца Марата Мустафаева и его сестры Динары Мустафаевой, которые использовали компанию для передачи передовых европейских технологий в Россию для поддержки войны.

Говорится, что впервые санкции применены против иностранных финансовых учреждений, "которые поддерживают российскую военную машину". Это ПАО "Керемет Банк" из Кыргызстана.

Сообщается, что новые санкции также касаются еще 40 кораблей российского "теневого флота", которые за последние шесть месяцев вместе перевезли российской нефти и нефтепродуктов на сумму более 5 млрд долларов. Поэтому общее количество нефтяных танкеров, на которые Великобритания наложила санкции, достигло 133 - наибольшего показателя среди других стран Европы, подчеркнули в правительстве.

Также санкции наложены на 14 "новых клептократов", в частности на Романа Троценко - одного из самых богатых людей России, состояние которого составляет 2,2 млрд фунтов.

"Сегодняшнее решение - самое большое за почти три года - подчеркивает приверженность Великобритании к Украине", - подчеркнул министр иностранных дел Дэвид Ламми.

Он заверил, что Великобритания не будет "отворачиваться от Украины в ее борьбе за нашу общую безопасность".

Санкции против России: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Австралия и Новая Зеландия ввели против России мощные санкции в третью годовщину полномасштабного вторжения в Украину. Всего в ответ на нападение РФ на Украину Австралия ввела более 1 400 антироссийских санкций. Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о санкциях против 52 российских граждан и фирм.

Также Совет Европейского Союза одобрил масштабный 16-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер. Пакет затрагивает жизненно важные секторы российской экономики и направлен на дальнейшее ослабление способности российского режима осуществлять его незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины.

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