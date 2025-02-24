Ограничения направлены на дальнейшее ослабление режима Путина и возможности вести агрессивную войну против Украины.

Совет Европейского Союза одобрил масштабный 16-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер.

Как говорится в сообщении на сайте Совета ЕС, новые санкции одобрены по случаю третьей годовщины с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В частности, новый пакет затрагивает жизненно важные секторы российской экономики и направлен на дальнейшее ослабление способности российского режима осуществлять его незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины.

Видео дня

В этой связи, Совет ЕС согласовал внушительный перечень из 83 физических и юридических лиц, в который входят 48 физических лиц и 35 компаний, причастных к действиям, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Кроме того, Совет ЕС начал два новых критерия, которые позволят Евросоюзу вводить ограничительные меры против физических и юридических лиц, владеющих или управляющих судами теневого флота российского диктатора Владимира Путина, а также против тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.

Теневой флот России

В санкционный список попали дополнительные суда теневого флота Путина. Этим судам будет запрещено заходить в порты и запрещено предоставлять широкий спектр услуг, связанных с морскими перевозками. Под эти ограничительные меры попадают танкеры из стран, которые не являются членами ЕС, и являются частью российского "теневого флота". Эти танкеры помогали обходить механизм ограничения цен на нефть и поддерживали энергетический сектор России. Также санкции введены против судов, которые причастны к транспортировке военного оборудования для России или перевозили похищенное украинское зерно.

Так, сегодня санкции введены против 74 судов из третьих стран. Всего под санкции уже попало 153 судна.

Санкции против банков

Вместе с тем, впервые ЕС вводит запрет на операции кредитных и финансовых учреждений, созданных за пределами России, которые пользуются "Системой передачи финансовых сообщений" Центрального банка России. Эта система является специализированным финансовым сервисом обмена сообщениями, разработанным Центробанком РФ с целью нейтрализации действия ограничительных мер.

При этом, Совет ЕС решил расширить запрет на предоставление специализированных финансовых услуг обмена данными (SWIFT, - УНИАН) для 13 региональных банков, которые считаются важными для российской финансовой и банковской систем.

Удар по "друзьям" России

В то же время, Совет ЕС ввел санкции против 53 новых компаний, которые прямо поддерживают военно-промышленный комплекс России в ее агрессивной войне против Украины. Против этих компаний введут жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также в отношении товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России. Треть этих компаний являются российскими, а остальные расположены в третьих странах (в Китае, включая Гонконг, в Индии, Казахстане, Сингапуре, Турции, ОАЭ и Узбекистане). Эти компании связаны с обходом торговых ограничений или были привлечены к закупкам чувствительных товаров, необходимых для дронов и ракет, которые Россия использует в военных операциях.

К тому же, расширяется перечень запрещенных товаров, которые способствуют технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности. К этим товарам относятся средства для разработки и производства различных военных систем, в том числе химические прекурсоры для "Хлоропикрина"; соединения хрома и контроллеры, используемые для управления БПЛА.

ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые способствуют совершенствованию российских промышленных возможностей (химические вещества, некоторые пластмассы и резина) и на их транзит через Россию, а также дополнительные ограничения на импорт первичного алюминия, который приносит Кремлю значительные доходы.

Кроме того, ЕС запрещает осуществлять любые операции с определенными определенными портами и аэропортами в России, которые используются для доставки в РФ беспилотников, ракет и связанных с ними технологий и компонентов или используются для обхода ограничений цен на нефть.

При этом, с целью обеспечения эффективности санкций ЕС, введенных против авиационного сектора, Совет ЕС решил расширить запрет на осуществление полетов для авиаперевозчиков, которые летают внутренними рейсами в России, а также экспортируют авиационные товары и технологии российским авиаперевозчикам или их подконтрольным компаниям.

Кроме того, ЕС усиливает действующий запрет на перевозку товаров по сухопутным дорогам в пределах территории Евросоюза, включая транзитные перевозки теми операторами ЕС, которые на 25% или более находятся в собственности российских физических или юридических лиц.

Еще сегодняшние санкции применяют дополнительные ограничения на экспорт товаров и технологий, в частности на программное обеспечение, необходимое для разведки нефти и газа, с целью дальнейшего ограничения разведывательных и добывающих мощностей России.

Нефть и газ

В то же время, расширяется запрет на предоставление товаров, технологий и услуг, необходимых для завершения проектов по добыче сырой нефти в России, таких как "Восток Ойл", а также для завершения текущих проектов по добыче сжиженного природного газа.

Дополнительно, Совет ЕС запрещает временное хранение российской сырой нефти и нефтепродуктов в пределах ЕС.

Санкции против России - последние новости

16 декабря 2024 года Совет Европейского Союза одобрил 15-й пакет экономических и индивидуальных санкционных мер с целью дальнейшего ограничения способности России вести ее незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины. Эти санкции направлены на теневой флот российского диктатора Владимира Путина и ослабление российского военного и оборонного комплекса.

В январе этого года в Европейском Союзе согласовали решение продлить на полгода - до 31 июля 2025 года, экономические ограничительные меры против России. в ЕС отмечают, что Россия должна платить за ущерб, который она наносит.

18 февраля 2025 года в Европейском Союзе заверили, что не собираются отменять санкции против России за ее агрессию в отношении Украины, даже если США пойдут на этот шаг.

Вас також можуть зацікавити новини: