Для Австралии это самый большой пакет санкций против РФ за все время войны в Украине.

В третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Австралия и Новая Зеландия ввели новые санкции против российских физических и юридических лиц.

В частности, как говорится в сообщении правительства Австралии, страна объявила о личных санкциях против 70 россиян и финансовых санкциях против 79 российских фирм. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг детализировала, что санкции введены против сотрудников оккупационных властей на захваченных Россией украинских территориях, против военно-промышленных, транспортных и финансовых компаний, а также против фирм и лиц, участвующих в военном сотрудничестве РФ и КНДР.

"Углубление российско-северокорейского военного сотрудничества является опасным расширением российской войны и имеет серьезные последствия для европейской и индо-тихоокеанской безопасности", - говорится в сообщении.

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"Австралия с первого дня четко дала понять, что РФ и те, кто способствует ее незаконному вторжению, столкнутся с последствиями... Это самый большой пакет санкций Австралии с февраля 2022 года", - отметили в правительстве.

В целом в ответ на нападение РФ на Украину Австралия ввела более 1 400 антироссийских санкций.

В свою очередь министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о санкциях против 52 российских граждана и фирм. Речь идет о причастных к военно-промышленному комплексу и энергетическому сектору РФ. Также в санкционный список попали "российские субъекты, причастные к принудительному переселению украинских детей, и высокопоставленные военнослужащие КНДР, вовлеченные в оказание помощи России в военных действиях".

Санкции против РФ

Евросоюз согласовал 16-й пакет санкций против России. В частности, под визовые запреты и замораживание активов попали 48 новых физических и 35 юридических лиц. Кроме того, ЕС определил новые критерии, по которым капитаны "теневого флота" российских танкеров будут попадать в "черный список".

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