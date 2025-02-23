Этот план не предусматривает прямого военного участия США.

Великобритания и Франция разрабатывают план по размещению до 30 тысяч европейских миротворцев в Украине, если Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на заявления европейских чиновников.

При этом новый европейский план не предусматривает развертывания собственных сил США в Украине, но потребует военного потенциала США для защиты европейских войск в случае, если они окажутся в опасности, и удержания России от нарушения любого прекращения огня, заявили чиновники.

Так, США могут использовать системы ПВО в соседних странах, которые покрывают территорию Украины, одновременно предоставляя европейцам другие системы ПВО. ВВС США, базирующиеся за пределами Украины, должны быть готовы к поддержке европейских войск, если они окажутся в опасности.

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Ожидается, что премьер Британии Кир Стармер обсудит план с Трампом в четверг, но пока вряд ли обратится с конкретной просьбой об американской помощи. Президент Франции Эммануэль Макрон, который встретится с Трампом в понедельник, изложит более широкие взгляды союзников на войну и способы обеспечить гарантии безопасности для Украины.

Согласно плану, британские и французские войска, наряду с военно-морскими силами и авиацией, составят основу так называемых сил обеспечения. Они не будут развернуты вдоль линии фронта на востоке Украины, а вместо этого будут защищать жизненно важную инфраструктуру, города и порты, в том числе в Черном море. Беспилотники и спутники будут следить за линией фронта, чтобы определить, соблюдает ли Россия режим прекращения огня.

"Международные усилия по оказанию помощи Украине в развертывании собственной многочисленной и боеспособной армии будут продолжены, и цель европейских сил не будет заключаться в замене сил Киева", - отмечает издание.

В то же время бывший главнокомандующий армией США Бен Ходжес отметил, что размещение группы британских и французских войск в городах Центральной и Западной Украины не остановит Россию от каких-либо действий, кроме, разве что, запуска ракет по этим конкретным городам.

Миротворцы в Украине - новости

премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить британские войска в Украину для поддержания условий мира. Он также пообещал призвать других европейских лидеров не ослаблять усилия военной помощи Украине.

В то же время в России уже заявили, что для них неприемлемо размещение на территории Украины военных контингентов стран-членов НАТО.

При этом глава ГУР Кирилл Буданов считает, что отправку иностранных войск в Украину вряд ли можно считать гарантией безопасности для нашей страны. Еще ни разу в истории не было случая, когда миротворцы действительно выполнили свою основную задачу.

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