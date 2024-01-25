В октябре 2021 года Турция попросила закупить на 20 миллиардов долларов истребители.

Президент США Джо Байден направил лидерам ключевых комитетов Капитолийского холма письмо, в котором сообщил о намерении продать Турции самолеты F-16. Это может произойти, как только Анкара завершит процесс вступления Швеции в НАТО.

Издание Reuters пишет, что в письме Байден призвал Конгресс одобрить продажу "без промедления". Ранее Белый дом направил членам Конгресса письмо с призывом одобрить продажу Турции самолетов F-16 и комплектов для модернизации на сумму 20 миллиардов долларов.

Во вторник парламент Турции ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО, устранив главное препятствие на пути расширения западного военного Альянса после 20 месяцев задержки. Источники сообщили, что письмо было отправлено в среду, и что администрация Байдена еще не уведомила Конгресс о планах продажи.

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Задержка с ратификацией Турцией была основным препятствием для одобрения Конгресса на сделку по продаже истребителей. Законодатели заявили, что ожидают одобрения Турцией членства Швеции в НАТО, включая подпись президента Тайипа Эрдогана, прежде чем принять решение об одобрении продажи.

В среду Государственный департамент США также призвал Анкару официально завершить ратификацию Швецией членства в НАТО. Для этого Эрдогану необходимо подписать закон, который затем будет опубликован в "Официальном вестнике" Турции. Документ о присоединении Швеции также должен быть отправлен в Вашингтон.

Государственный департамент отказался сообщить точные сроки официального уведомления о продаже F-16.

"Президент Байден и секретарь Блинкен очень четко заявили о нашей поддержке модернизации турецкого парка F-16, которую мы рассматриваем как ключевую инвестицию в оперативную совместимость НАТО. Но помимо этого... Я просто не собираюсь подтверждать или опережать предлагаемые оборонные продажи или поставки, пока о них не будет официально уведомлен Конгресс", - заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель, ссылаясь на госсекретаря Антони Блинкена.

В октябре 2021 года Турция попросила закупить на 20 миллиардов долларов истребители Lockheed Martin F-16 и около 80 комплектов модернизации для имеющихся у нее военных самолетов.

Руководители комитетов Сената США по международным отношениям и Палаты представителей по иностранным делам рассматривают каждую крупную сделку по продаже оружия за рубеж. Они регулярно задают вопросы или высказывают озабоченность по поводу прав человека или дипломатических проблем, которые могут задержать или остановить такие сделки. Сенатор Крис Ван Холлен, демократ, входящий в сенатский комитет по международным отношениям, выразил сомнение, что сделку быстро одобрят, заявив, что законодателям в первую очередь нужны заверения администрации Байдена и Турции.

"На протяжении большей части времени, пока президент Эрдоган находился у власти, Турция была верным союзником НАТО - так что это радостная новость. При этом у меня остаются вопросы по поводу продолжающихся нападений Эрдогана на наших союзников - сирийских курдов, его агрессивных действий в Восточном Средиземноморье и той роли, которую он сыграл в поддержке военных нападений Азербайджана на Нагорный Карабах", - сказал Ван Холлен.

Расширение НАТО – главные новости

Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО после того, как Россия вторглась на Украину в феврале 2022 года. В то время как членство Финляндии было оформлено в прошлом году, заявка Швеции была задержана Турцией и Венгрией.

Все члены НАТО должны одобрить заявки стран, желающих вступить в альянс. Когда Швеция и Финляндия попросили о вступлении, Турция выступила против, заявив, что эти две страны защищают группы, которые она считает террористами.

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