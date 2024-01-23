Документ должен подписать Эрдоган.

Во вторник, 23 января, парламент Турции проголосовал за ратификацию вступления Швеции в Североатлантический альянс. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, пленарное заседание парламента в Анкаре проголосовало за принятие заявки Швеции. После этого соответствующий документ отправили на подпись президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Затем его должны передать на хранение в Государственный департамент Соединенных Штатов Америки.

Таким образом, сейчас заявку о вступлении Швеции в НАТО не поддерживает только одна страна - Венгрия.

Видео дня

Путь Швеции в НАТО: что известно

После начала полномасштабной войны против Украины правительства Швеции и Финляндии выразили желание стать членами Альянса, чтобы иметь возможность защитить себя в случае войны.

Заявки на членство обеих стран одобрили все страны НАТО, кроме Турции и Венгрии. Эрдоган потребовал от Швеции экстрадировать представителей Рабочей партии Курдистана, а венгерский премьер заявлял о "недостатке уважения" со стороны этих стран.

В конце марта парламенты Турции и Венгрии ратифицировали заявки Финляндии на вступление в Альянс. Уже 4 апреля страну официально приняли в НАТО.

Еще в июле прошлого года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что провел встречу с турецким президентом и премьером Швеции, на которой Эрдоган согласился ратифицировать вступление страны в Альянс.

Вас также могут заинтересовать новости: