Чиновник пояснил, почему сегодняшний визит Байдена в Киев кардинально отличается от его поездок в другие воюющие страны. В частности, Афганистан и Ирак.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, как Белый дом готовился к сегодняшнему приезду американского лидера в Киев.

Напомним, что сегодня утром Джо Байден отметился своим неожиданным приездом в украинскую столицу, хотя ранее планировалось, что он на днях приедет в Польшу. В Белом доме подчеркивали, что он не собирается встречаться с Зеленским. Как оценил Салливан, визит Байдена в Киев - это "беспрецедентный случай", ведь на данный момент Вооруженные силы США не контролируют ни один военный объект в Украине, пишет The Guardian.

По его словам, в этом заключается основное отличие между визитами Байдена в Афганистан, Ирак и другие воюющие страны. Салливан заявил, что из-за отсутствия сил США в Украине Администрации Байдена пришлось более тщательно готовится к его визиту в Киев.

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"Это потребовало оперативных усилий по обеспечению безопасности со стороны профессионалов из правительства США, чтобы свести изначально рискованную затею к управляемому уровню риска", - сказал он.

По словам Салливана, Байден понимал опасность своего визита в Киев, но все равно решил приехать в "критический момент" для Украины - к годовщине полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля.

В РФ агрессивно отреагировали на приезд Байдена в Украину

Напомним, что в понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден впервые посетил Украину с начала полномасштабного вторжения войск РФ на украинские территории: утром Байден поприветствовал украинцев в Киеве, отметив, что это его личный знак российскому диктатору Владимиру Путину.

Своей поездкой в Киев американский лидер вызвал истерику и гнев среди российских пропагандистов, а также в Минобороны РФ. Уже через несколько минут после сообщений о его приезде по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Также путинский "рупор" на россТВ Ольга Скабеева предложила просто "угрохать" Байдена. Россияне также агрессивно отреагировали на приезд Байдена в Киев. В своих социальных сетях они призывали правительство РФ "бахнуть по Киеву". Также они писали, что "по хорошему его надо там убить".

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