По мнению спикера, связывать воздушную тревогу и визит Байдена не стоит.

В Воздушных силах ВСУ объяснили, почему во время визита президента США Джо Байдена в Киев прозвучала воздушная тревога.

В эфире телемарафона представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что воздушную тревогу в Украине объявляли из-за взлета российского истребителя МиГ-31.

"Стандартная, типичная ситуация в Украине: Миг-31, ракеты "кинжал", ракеты, которые мы не можем сбивать. Они об этом прекрасно знают, все об этом знают", - отметил Игнат.

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Он добавил, что россияне смогли узнать и о визите Байдена в Украину, однако, по его мнению, связывать эти два факта не стоит. Российские Миг-31 ежедневно доставляют хлопот в виде тревог или даже ударов. Так, именно "кинжалом" несколько недель назад нанесли удар в Киеве и Запорожье.

"Помним визит президента США в Польшу. Тогда тоже была провокация со стороны России", - подытожил Игнат.

Визит Байдена в Украину

Как ранее сообщал УНИАН, Байден уже покинул Киев, завершив свой исторический визит в Украину. Этот приезд стал первым для президента США в Украину за почти 15 лет. Визит продолжался шесть часов.

Над визитом американского лидера работал его советник по нацбезопасности Джейк Салливан, который также прибыл в столицу Украины.

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