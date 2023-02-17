Ожидается, что лидер США Джо Байден приедет с визитом в Варшаву 20 февраля.

В Белом доме прокомментировали вероятность встречи лидера США Джо Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским в ходе поездки в Польшу.

Речь идет о визите американского президента в Варшаву, который состоится с 20 по 22 февраля. Как отметил в рамках своего брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, пока что в планах Байдена такой встречи нет.

"Сейчас в поездке не запланирована встреча с президентом Зеленским", - заявил он.

Кирби отметил, что в ходе своего визита в Польшу Байден поблагодарит польского лидера Анджея Дуду за вклад Варшавы в военную и гуманитарную помощь Киеву. Они встретятся во вторник утром, 21 февраля.

Также Байден планирует выступить с брифингом после встречи с "Бухарестской девяткой" (группой союзников НАТО на восточном фланге).

Кирби отметил, что визит Байден состоится в "важный" для Украины момент - в период годовщины полномасштабного вторжения российских войск.

"Президент Байден поблагодарит президента Дуду и весь польский народ за 3,8 миллиарда долларов военной и гуманитарной помощи, которую они предоставили Украине за последний год. И за все те усилия, которые приложил польский народ, чтобы тепло принять более полутора миллионов беженцев из Украины", - сказал Кирби.

Ранее Кирби также говорил, что Джо Байден не собирается останавливаться в какой-либо другой стране за пределами Польши.

Также по данным агентства PAP, президент Польши Анджей Дуда намерен во время встречи с американским лидером Джо Байденом обсудить военное присутствие войск США в Польше.

"У нас уже есть базы сегодня, и у нас уже есть оборудование, но я думаю, что его должно быть больше. Я также буду убеждать президента Джо Байдена сделать это", - сказал президент.

Слухи о возможной встрече Зеленского с Байденом

Напомним, что слухи о возможной встрече Байдена с Зеленским появились после январского анонса американских журналистов о предстоящем визите Байдена в Польшу. Тогда отмечалось, что президент США планирует свой визит на 24 февраля.

Позже в польском МИД подтвердили, что американский лидер намерен посетить Польшу в ближайшее время. Однако сроки его поездки немного сдвинулись. Ожидается, что Байден посетит Варшаву 20 февраля, а его ключевой брифинг по поводу поездки анонсировали на 21 февраля.

На фоне этого в СМИ появились слухи, что после своего визита в Польшу Байден может увидеться с Зеленским. В ответ президент Украины отметил, что его американский коллега может посетить Киев, "когда у него появится возможность".

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