Украинцы радуются приезду президента США, а россияне пишут гневные комментарии.

В понедельник, 20 февраля 2023 года, президент США Джо Байден прибыл с визитом в украинскую столицу. Кадры с главой Штатов на Михайловской площади в Киеве моментально заполонили сети.

Поэтому интернет-юзеры сразу "расчехлили" свои мемоделы и выложили порцию свежих фотожаб о приезде Байдена в столицу Украины. Кто-то фотошопит его на фоне кофейни, кому-то нравится видеть Джо на фоне легендарной "Киевской перепички" или же АТБ.

Кроме того, стали вирусными мемы, на которых президент США якобы звонит рашистам, чтобы поинтересоваться, что у них с лицом.

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Но гораздо интереснее наблюдать за неадекватной реакцией россиян, у которых просто "подгорает" из-за приезда Байдена в Киев. Они называют украинцев "рабами", а президента США "хозяином", изливая свою желчь в комментариях. Кроме того, рашисты сожалеют, что сейчас РФ не запустила свои ракеты на столицу Украины. Некоторые представители страны агрессора признают, что у Джо "есть яйца".

Приезд Байдена в Киев

Президент США Джо Байден 20 февраля прибыл с визитом в Украину. "Джозеф Байден, поздравляю в Киеве! Ваш визит – это очень важное проявление поддержки для всех украинцев", — написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Опубликованы первые кадры президента США Джо Байдена в Киеве на Михайловской площади. На фоне была слышна воздушная тревога.

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