Для обеспечения стабильной поддержки необходимо как можно скорее одобрить новый масштабный пакет помощи Украине.

Без утверждения нового пакета помощи Украине в Конгрессе возможности США уменьшаются с каждой неделей.

Об этом объявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан во время пресс-брифинга в Вашингтоне, передает "Укринформ".

"Это уже влияет на нашу способность дать Украине все, что ей нужно. И этот эффект со временем будет только усиливаться", - заявил Салливан.

По его словам, Конгресс США должен принять запрос президента Байдена, который включает помощь Украине и Израилю, как можно скорее, поскольку это прямо влияет на национальные интересы США.

Администрация Байдена направила запрос о выделении финансов в вопросах Израиля, Украины, Индо-Тихоокеанского региона, а также усиления границы. В этом запросе Белый дом подробно описал "все, что нужно в частности для Украины и как можно скорее. Правительство активно работает с республиканцами и демократами в обеих палатах американского Конгресса, чтобы обеспечить поддержку этой инициативы.

По его словам, "национальные интересы Соединенных Штатов понесут серьезный ущерб, если мы не сможем обеспечить стабильное финансирование для Израиля, Украины, Индо-Тихоокеанского региона и границы".

Споры из-за помощи Украине: что известно

Администрация американского президента Джо Байдена предлагает выделить Украине около 61 миллиарда помощи в пакете, который объединит поддержку и Израиля и других стран.

Между тем новый спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон предлагает проголосовать за отдельный пакет помощи Израилю на сумму 14,5 миллиардов долларов.

Митч МакКоннелл, несмотря на позицию республиканцев, выступал за выделение помощи и Украине, и Израилю в одном большом пакете.

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