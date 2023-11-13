Бербок отметила, что немецкая поддержка будет серьезно расширена.

Немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок заявила о тщетности надежд российского президента Владимира Путина на уменьшение поддержки Украины со стороны Евросоюза.

"Путин слишком рано радуется... Потому что мы не только продолжим поддержку Украины, мы ее расширим и увеличим", - отметила Бербок и объявила значительное увеличение поддержки Киева, передает Tagesspiegel

Она уточнила, что немецкая поддержка будет серьезно расширена, особенно в следующем году. Но при этом больше никаких деталей не раскрыла.

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Она добавила, что в ближайшие месяцы Украина получит еще одну систему ПВО Patriot и электрогенераторы.

Помощь Германии Украине

8 ноября стало известно, что Rheinmetall получил заказ от правительства Германии на поставку Украине около 100 тыс. боеприпасов к минометам калибра 120 мм. Поставки должны начаться в ближайшее время и продолжаться в течение следующих двух лет.

12 ноября правящая коалиция канцлера Германии Олафа Шольца согласилась удвоить военную помощь Украине в следующем году до 8 млрд евро.

А сегодня посол Германии в Украине Мартин Егер анонсировал, что его страна поставит ВСУ еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T. Это произойдет до конца этого года.

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