Спикер Палаты представителей настаивает на отдельном пакете помощи для Израиля, который не предусматривает помощи Украине.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате, верхней палате парламента США, Митч МакКоннелл, выступает за включение помощи Украине в новый пакет финансирования, несмотря на то, что Палата представителей настаивает на отдельном пакете для Израиля.

"Это момент для быстрых и решительных действий, направленных на то, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы и создать реальные последствия на тиранов, которые терроризировали народ Украины и Израиля. И прямо сейчас у Сената есть шанс оказать дополнительную помощь, которая поможет нам сделать именно это. Враги за границей будут внимательно наблюдать и ждать, пока Америка начнет колебаться. Только наша конкретная и надежная поддержка может сдержать наших противников в будущем и восстановить безопасность", – сказал Макконнелл.

Макконнелл выступил против членов собственной партии, которые против дальнейшей помощи Украине.

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"Думайте об этом как об оси зла: Китае, России и Иране. Так что это не только тест для Украины. Это тест для Соединенных Штатов и для свободного мира. И путь к большей безопасности для всех нас прост: помочь Украине выиграть войну. ... Некоторые говорят, что наша поддержка Украины происходит за счет более важных приоритетов. Но, как я говорю каждый раз, когда у меня есть шанс, это неправильный выбор. Если Россия одержит победу, нет сомнений, что имперский аппетит Путина фактически распространится на НАТО, повышая угрозу для трансатлантического альянса США и риски войны для нас", – отметил он.

Военная помощь Украине от США - последние новости

Ранее в этом месяце администрация президента США Джо Байдена запросила у Конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Украине, Израилю и другим иностранным государствам. Из них более 60 миллиардов долларов должны были уйти именно для Украины.

Позже республиканец из Луизианы Майк Джонсон, который накануне был избран спикером Палаты представителей Конгресса США, заявлял, что будет предложен отдельный пакет для Израиля на сумму 14,5 миллиардов долларов (это немного больше, чем просила администрация Байдена). Этот пакет будет отделен от помощи Украине.

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