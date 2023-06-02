Представители РФ отмечают, что эти опасные беспилотные являются украинскими.

Русский порт Тамань, который расположен в нескольких километрах от Керченского пролива, готов приостановить экспорт сжиженного нефтяного газа. Как сообщает Reuters со ссылкой на три источника, которые осведомлены о ситуации, причиной этого стало опасение атак беспилотников.

Россия утверждает, что именно Украина руководила атаками БПЛА на российские территории. Киев такие обвинения отвергает.

Железнодорожные операторы России и Казахстана уже объявили о планах ограничить перевозку грузов в сторону Тамани, на долю которой приходится около 7,5% общего российского экспорта LPG (сжиженного нефтяного газа).

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Кроме этого источника Reuters заявили, что в Тамани остановится переработка сжиженного газа пропан и бутан, из-за своей взрывоопасной природы. Однако пока неизвестно, когда именно россияне сделают такой шаг. Изначально поставлена цель транспортировки имеющихся запасов топлива.

Два источника сообщили, что работы с LPG на перегрузочном комплексе Тамань будут законсервированы на неопределенный срок. Его мощность составляет 20 миллионов тонн грузов в год.

"Они остановят это", - сказал один из источников. Другие источники на рынке сообщили, что изучают другие маршруты экспорта LPG из России, включая Польшу и Китай.

Атаки беспилотников на территории России: что известно из актуального

31 мая стало известно о ночную атаку на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае РФ: дрон-камикадзе упал на территории НПЗ. Эта атака стала второй неделю по этому объекту.

Второго июня в Курской области России раздались взрывы. Местные власти заявили об атаке беспилотников на пограничный в Украину регион. В том числе пострадала многоэтажка.

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