Русских в случае "нарушения" безопасности своей территории "ничего не остановит".

Российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что запрет транзита подсанкционных товаров через Литву в Калининград может обернуться для Вильнюса вооруженным конфликтом с РФ.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Вместе-РФ", цитирует российское пропагандистское агентство Интерфакс.

Русских в случае "нарушения" безопасности своей территории "ничего не остановит".

"Если это (блокада Калининграда) произойдет, то дело может дойти до вооруженного конфликта. И надо говорить правду в лицо. Согласно 4-й статье нашей Конституции, российское государство обязано защищать свою территорию и обеспечивать свою безопасность. Если мы почувствуем, что эта безопасность нарушается и (ситуация) угрожает нам потерей территории, то, конечно, мы пойдем на крайние меры, и нас ничего не остановит", - утверждает чиновник.

Джабаров надеется, что литовскому президенту Науседе "популярно объяснили" насчет этого, из-за чего его позиция "смягчилась", поэтому идут переговоры по открытию транзита товаров.

Конфликт Литвы и России из-за блокады Калининградской области

Как ранее сообщал УНИАН, Литва с 18 июня прекратила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ.

Впоследствии губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение Литвы о запрете транзита является "экономическим удушением региона". По словам Алиханова, власти будут добиваться пересмотра решения.

Позже член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что "попытка установления транспортной блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над этим регионом".

При этом в России пригрозили ответом Литве на транспортную блокаду подсанкционных товаров в Калининградской области.

Ранее украинский политолог Петр Олещук оценил шансы наступления России на Литву и угрозы Путина в отношении стран НАТО.

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