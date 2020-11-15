В Степанакерте российские оккупанты завершили развертывание командного пункта для управления своими войсками.

Так называемые российские «миротворцы» потихоньку оккупируют Нагорный Карабах после договоренностей о полном прекращении военных действий.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, передает "Интерфакс".

Оккупанты уже развернули там 25 наблюдательных постов якобы для «соблюдением режима прекращения огня».

Семь постов выставлено в Лачинском коридоре между Карабахом и Арменией, еще девять - в южной зоне ответственности (Степанакерт, Агдам, Лачин), десять - в северной (части Тертерского и Агдамского районов, населенный пункт Мардакерт).

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Также в Степанакерте завершено развертывание командного пункта оккупантов для управления своими войсками.

В ведомстве отметили, что стороны соблюдают режим прекращения огня, идет обмен телами погибших.

Что этому предшествовало

Конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха обострился летом 2020 года, а в конце сентября перешел в фазу масштабных военных действий, когда армия Азербайджана начала операцию по восстановлению контроля над этим регионом.

В начале ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Согласно достигнутой договоренности, подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будут развернуты российские "миротворцы", транспортное сообщение в регионе будет контролировать погранслужба ФСБ России.

Справка УНИАН

В войне за Нагорный Карабах в 1991-1994 годах погибли около 30 тысяч человек.

С тех пор Азербайджан не контролировал не только собственно Нагорный Карабах, но и еще семь прилегающих районов, которые армянские силы называли "поясом безопасности".

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Автор: Денис Прядко