Отмечается, что россияне могли бы потерять этих самолетов значительно больше из-за санкций, но нашли канал обхода.

Казахстанская компания ARC Group помогает РФ обходить международные санкции, обслуживая российские самолеты Су-30СМ, на которых установлено французское авиационное оборудование THALES и SAFRAN. Об этом говорится в расследовании международного разведывательного сообщества InformNapalm со ссылкой на уникальные документы и свидетельства.

Отмечается, что раскрыта сенсационная схема, которая позволяет России продолжать обслуживать свою военную авиацию.

"По состоянию на 2024 год, Россия имеет до 130 единиц модернизированных истребителей 4++ поколения Су-30СМ. Во время российского вторжения в Украину, россияне потеряли не менее 15 таких бортов. Но могли потерять значительно больше из-за санкций, потому что на самолетах Су-30СМ используется авионика иностранного производства, преимущественно французских компаний THALES и SAGEM (а после поглощения последней - SAFRAN)", - отметили расследователи. Видео дня

Указывается, что без этого оборудования пилот фактически становится слепым, а российский самолет превращается в груду железа в воздухе. Поэтому для того, чтобы продолжать эксплуатировать борта и бомбить украинские города, россиянам нужно постоянно обслуживать французское оборудование.

"Обслуживать устройства могут исключительно сертифицированные производителем специалисты на таком же сертифицированном оборудовании. После полномасштабного вторжения Россия якобы потеряла доступ к таким возможностям, но, как показывают полученные нами документы, российская сторона нашла в казахстанском подрядчике отличный канал обхода санкций", - констатировали в InformNapalm.

В расследовании акцентируется, что казахстанская компания ARC Group, которая помогает РФ обходить санкции, выглядит подозрительно с самого момента основания в 2014 году. В частности, ее возглавил Алданазар Сагинбек 1998 г.р., то есть в 16 лет.

Было установлено, что сотрудничество казахстанской фирмы-прокладки с россиянами продолжается как минимум два года.

"Все это время казахстанская компания цинично вводила в заблуждение французскую сторону... Мы надеемся, что французские THALES и SAFRAN непременно увидят, что их контрагенты откровенно, коварно и цинично врут. С одной стороны, они подписывают документы, где обязуются не передавать третьим сторонам, и особенно России, товары, оборудование и услуги, а с другой - выполняют все, что нужно россиянам и получают от них финансирование. Мы также надеемся, что эта история не завершится простым расторжением договора и отзывом лицензий. Французские компании имеют право на полное возмещение потраченных ресурсов", - добавили в InformNapalm.

Россия обходит международные санкции - другие новости

Напомним, ранее сообщалось, что связанная с Германией фирма помогает России обходить санкции.

Отмечалось, что вскоре после полномасштабного вторжения в Украину немецкая компания Hellmann Worldwide Logistics сообщила сотрудникам своего российского предприятия о выходе из России. Впрочем, некоторые ее сотрудники увидели в этом новые возможности. И как стало известно, зарегистрированная в РФ фирма Heinrich Tapp Rus (HT Rus), владельцами которой стали по меньшей мере двое бывших сотрудников старой компании, продолжила сотрудничать с клиентами Hellmann.

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