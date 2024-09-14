Также во время этого рейда бойцы атаковали платформу "Крым-2".

Появилось видео рейда бойцов Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины 11 сентября.

Во время указанной спецоперации разведчики атаковали буровую платформу "Крым-2" и уничтожили российский истребитель Су-30СМ.

Бойцы ГУР сбили Су-30СМ над Черным морем - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что что во время операции в акватории Черного моря воины спецподразделения ГУР уничтожили российский истребитель Су-30СМ прямым попаданием из ПЗРК.

Отмечалось, что истребитель был в составе 43 отдельного морского авиационного полка ВКС РФ, который базируется на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму.

Позже представитель Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук рассказал, станет ли россиянам теперь опаснее летать:

"Такие выводы я не готов делать... К сожалению, в воздушном пространстве над акваторией Черного моря российская авиация присутствует на постоянной основе. И не могу сказать, что чувствуют себя они там уверенно, но количество самолето-вылетов значительное".

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