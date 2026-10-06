Рубио резко отреагировал на российские угрозы иностранным дипломатам в Киеве

Рубио подчеркнул, что посольства сами будут решать, безопасно ли находиться в Киеве.

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал угрожающие призывы России к иностранным дипломатам покинуть Киев, отметив, что на данный момент посольство США в столице Украины продолжает работать.

Как пишет "Украинская правда", в комментарии журналистам Рубио отметил, что россияне уже неоднократно призывали иностранных дипломатов уезжать, однако подчеркнул, что посольства "сами будут принимать решения" относительно своей работы.

"Послушайте, у нас там есть посольство, и мы сами будем решать, безопасно ли им там находиться или нет… (Россияне) уже несколько месяцев предупреждают дипломатов, чтобы те уезжали, и я не думаю, что для кого-то является неожиданностью то, что Киев подвергается атакам. Думаю, это всем хорошо понятно", – сказал Рубио.

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Он подчеркнул, что США ежедневно анализируют безопасность своих дипломатических миссий, однако пока не видят необходимости вывозить дипломатов из Киева.

"Если возникнет угроза, на которую, по нашему мнению, нужно реагировать изменением позиции, мы это сделаем. До сих пор мы этого там не делали", – сказал Рубио.

Угрозы РФ в адрес иностранных дипломатов

На днях МИД РФ рекомендовал иностранным гражданам и дипломатам, находящимся в Киеве, покинуть украинскую столицу и вообще не приезжать в Украину.

В ответ пресс-секретарь Европейской комиссии Кристиан Виганд подчеркнул, что дипломаты ЕС продолжают находиться в украинской столице. Он также добавил, что подобные угрозы со стороны РФ звучат не впервые и это свидетельствует о том, что "Кремль проигрывает свою войну и теряет самообладание".

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