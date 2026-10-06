Силы обороны отбросили оккупантов в Харьковской области, - анализ ISW

В то же время российским войскам удалось проникнуть на другие участки той же местности.

Украинские Силы обороны отбросили врага и зачистили участок леса возле Волчанска в Харьковской области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Так, украинская бригада, действующая на севере Харьковской области, опубликовала кадры и заявила об освобождении лесного массива площадью 10 квадратных километров к северо-востоку от Волчанских Хуторов (к востоку от Волчанска). При этом в ходе операции, проводившейся с этой территории были выбиты три российские диверсионные группы.

В то же время аналитики отмечают, что российским войскам удалось проникнуть на другие участки той же местности.

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В частности, противник, вероятно, продвинулся в северо-восточной части Волчанска, к северу от Волчанских Хуторов и к северу от Зыбино.

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Как пишут аналитики, Россия сосредоточила сразу четыре армии на относительно узком участке фронта всего в 50 км для наступления на город Доброполье Донецкой области, и здесь разворачивается, вероятно, самая крупная битва российско-украинской войны.

В то же время Институт изучения войны (ISW) отметил, что украинская наступательная операция на Лиманском направлении, вероятно, будет препятствовать попыткам России штурмовать Славянск с востока. Кроме того, она может сорвать планы российского военного командования по широкому окружению крепостного пояса.

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