Украина нашла спецсталь для мостов: инженер раскрыл важную деталь

Украинские специалисты уже имеют опыт строительства крупных металлических мостов в условиях войны, а сталь для таких работ могут оперативно находить и поставлять.

Украина имеет возможности оперативно находить и поставлять специальную сталь, необходимую для строительства и восстановления мостов. Об этом в интервью NV рассказал архитектор и инженерный эксперт Олег Гречух.

По его словам, одним из примеров является Чернигов, где во время полномасштабной войны построили большой цельносварной металлический мост.

"Его смонтировали в 2023 году – и все это буквально в сотне километров от границы с врагом", – отметил Гречух.

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Еще один пример – мост в Киеве возле станции метро "Черниговская", который также построили из специальной стали.

В то же время подрядчики не раскрывают, где именно закупают такой металл и есть ли в Украине стратегические запасы этой стали.

"Но мы наглядно видим главное: когда есть четкий план, проект, финансирование и задача – материалы находятся", – заявил эксперт.

По мнению Гречуха, наличие возможностей для оперативной поставки специальной стали является важным фактором для восстановления мостовой инфраструктуры в условиях войны.

Мосты Киева подверглись ударам – что известно

Ранее сообщалось о серии ударов российских войск по мостам в Киеве. В частности, был атакован Южный мост – там повредили опору, отбойник и защитное бетонное покрытие метрополитена.

Впоследствии Россия нанесла серию ударов по Северному мосту, в результате чего в нем образовался пролом.

Из-за повреждений движение по крупнейшим мостам столицы перекрывали и ограничивали. Это вызвало транспортные проблемы в городе, а общественный транспорт работал по измененным маршрутам и с отклонениями от графика.

Президент Владимир Зеленский, комментируя эти атаки, заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов к эскалации войны. Он стремится ежедневно усиливать воздушные удары по различным объектам Украины, в частности по мостам и центрам обработки данных, от которых зависит жизнь простых людей.

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