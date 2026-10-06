В Украине подорожал доллар: курс валют в банках и обменниках сегодня

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,74 грн, а евро – 50,17 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 6 октября, вырос на 11 копеек и составляет 45,36 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,74 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 6 копеек и составляет 50,97 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,17 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 45,00 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,85 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 50,97 грн/евро, а курс продажи – 50,65 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 6 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,06 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 5 октября – 44,99 гривни за доллар).

По отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,48 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 5 копеек.

Аналитики инвестгруппы ICU отметили, что НБУ в сентябре продал рекордный объем валюты – 5,5 миллиарда долларов, что стало историческим максимумом. В то же время в октябре регулятор, вероятно, продолжит сдерживать резкую девальвацию гривни, но постепенно будет приближать курс доллара к 45,8 грн.

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