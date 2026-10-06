Вспышка чумы в России: Трамп предложил помощь

Трамп заявил, что США готовы помочь России, если там действительно возникла проблема с опасной инфекцией.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут помочь России на фоне информации о возможном случае смерти от чумы в Иркутской области. Об этом он сказал журналистам в Белом доме, передает CNBC.

По словам Трампа, в России этот случай назвали "пневмонией". Он также заявил, что раньше подобные заболевания лечили проще, а теперь "микробы стали непропорционально сильнее".

"Мы им поможем. Мы всегда помогаем тем, у кого подобная проблема", – сказал Трамп.

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В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон следит за ситуацией в России, но не считает её поводом для беспокойства, передает The Guardian.

"Между США и Россией, очевидно, поездки очень ограничены. Но если что-то подобное происходит, оно очень быстро распространяется", – отметил Рубио.

Вспышка чумы в России – что известно

Напомним, 25 сентября 27-летняя сотрудница Иркутского противочумного института Дарья Шипилова разбила пробирку с возбудителем легочной чумы. 29 сентября женщину госпитализировали с симптомами тяжелой пневмонии. В ночь на 2 октября она скончалась.

После этого на ряде объектов Иркутска ввели карантин, а почти 200 человек, контактировавших с Шипиловой, взяли под медицинское наблюдение.

В то же время российские власти не подтвердили случай чумы. Причиной смерти женщины назвали "пневмонию неизвестной этиологии". Чума – это бактериальное заболевание, которое потенциально может угрожать жизни, однако при своевременном лечении антибиотиками его можно вылечить.

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