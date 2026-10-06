'Короля Талсы' со Сталлоне продлили на 5-й сезон: он переедет в новый город

Премьера 4-го сезона состоится 16 октября 2026 года.

Стриминговый сервис Paramount+ объявил о продлении криминального сериала "Король Талсы" (Tulsa King) с Сильвестром Сталлоне (франшизы "Рокки", "Крид", "Рэмбо", "Неудержимые", "Стражи Галактики") на пятый сезон. Это произошло за 10 дней до премьеры четвертого сезона.

Одновременно съемки сериала перенесут из штата Джорджия в Нью-Йорк, что соответствует сюжету нового сезона, сообщает Variety.

Персонаж Сталлоне, мафиозный босс Дуайт "Генерал" Манфреди, родом из Нью-Йорка, но его "выжили" оттуда криминальные боссы, на которых он тогда работал. В городке Талса в штате Оклахома он решил построить собственную криминальную империю. В пятом сезоне Манфреди вернется к своим мафиозным корням.

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Однако в этом решении есть не только сюжетная, но и практическая составляющая: благодаря недавнему усовершенствованию системы налоговых льгот штат Нью-Йорк стал одним из самых выгодных мест в мире для кинопроизводства, что привлекает сюда многочисленные кино- и телепроекты.

При этом в пятом сезоне актерский состав сериала пополнится несколькими новыми именами: Эрик Палладино ("Я играю Рокки"), Гленн Флешлер (сериал "Миллиарды"), Энтони Скорди ("Последний рубеж") и Никола Шрели ("Власть в ночном городе. Книга IV: Сила").

Тем временем дочь Сталлоне, Скарлет Роуз Сталлоне, которая исполняла роль одной из подчиненных главного героя Спенсера во всех четырех сезонах сериала, получила статус постоянной актрисы основного состава.

Напомним, премьера четвертого сезона "Короля Талсы" запланирована на 16 октября 2026 года. Он будет состоять из десяти эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

На данный момент общая оценка сериала на IMDb составляет 7,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 87% одобрения от критиков и 76% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинокритики оценили его в 66 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,2 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

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