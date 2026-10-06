Военный ушел в СЗЧ почти на два года: какое решение принял суд

Военнослужащего, который почти два года не возвращался в часть, нашли в Полтаве. Он заявил о готовности продолжить службу и получил письменное согласие командира.

В Полтаве суд освободил от уголовной ответственности военнослужащего, которого подозревали в самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения. После того, как его нашли, мужчина заявил о намерении продолжить военную службу и получил письменное согласие командира другой воинской части. Об этом говорится в постановлении суда.

Военнослужащего призвали на службу во время мобилизации в августе 2024 года. 30 сентября около 7:30 он самовольно покинул место дислокации подразделения воинской части в Полтавской области.

После этого мужчина в часть не возвращался и не обращался в правоохранительные органы или органы военного управления по поводу своего поступка.

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Местонахождение мужчины установила мобильная группа 28 августа 2026 года. После этого его доставили в территориальное управление Государственного бюро расследований в Полтаве. Согласно постановлению суда, именно тогда уголовное правонарушение было прекращено.

Действия военнослужащего следователи квалифицировали по части 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины – самовольное оставление воинской части военнослужащим на срок более трёх суток в условиях военного положения.

Почему суд освободил его от ответственности

В ходе досудебного расследования военнослужащий добровольно обратился к прокурору с письменным ходатайством о намерении продолжить военную службу. Он также получил письменное согласие командира воинской части на дальнейшее прохождение службы.

Суд применил часть 5 статьи 401 Уголовного кодекса Украины. Она позволяет освободить от уголовной ответственности военнослужащего, который впервые в условиях военного положения совершил правонарушение по статье 407 или 408 УК Украины, если он добровольно обратился с заявлением о намерении вернуться на службу и имеет письменное согласие командира.

Суд установил, что мужчина ранее не совершал уголовных правонарушений по этим статьям, согласился на освобождение от ответственности и выразил желание продолжить службу.

В результате суд удовлетворил ходатайство прокурора, освободил военнослужащего от уголовной ответственности и прекратил уголовное производство.

Когда военнослужащий должен вернуться на службу

После вступления постановления в законную силу командир воинской части должен восстановить военнослужащего на службе.

Сам военнослужащий должен прибыть в воинскую часть для продолжения службы не позднее чем через 72 часа после вступления постановления в законную силу.

САЧ в Украине – последние новости

Как сообщал УНИАН, Киевский районный суд Полтавы рассмотрел дело мобилизованного военнослужащего, который почти 20 месяцев находился в самовольном оставлении части (СОЧ).

В ходе досудебного расследования подозреваемый добровольно обратился к прокурору с просьбой отправить его обратно на службу. Он получил письменное согласие командира другой воинской части, который согласился принять его в свое подразделение.

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