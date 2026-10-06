Кризис F-16 в Украине: Нидерланды согласились помочь с обслуживанием истребителей

Йеттен согласился с тем, что Украине требуется больше средств для технического обслуживания, запчастей и боеприпасов для её парка истребителей F-16.

Нидерланды помогут Украине с техническим обслуживанием, запчастями и боеприпасами для истребителей F-16. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским в сети Х.

"Россия сознательно атакует гражданские объекты и энергетическую инфраструктуру, стремясь сделать украинские города непригодными для жизни и разрушить экономику этой зимой. Мы не можем этого допустить. Мы с президентом Зеленским обсудили последние события на фронте. Дальнейшее укрепление противовоздушной обороны Украины – это буквально вопрос жизни и смерти", – отметил он.

В частности, Йеттен согласился с тем, что Украине требуется больше средств для технического обслуживания, запчастей и боеприпасов для её парка истребителей F-16.

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"Я заверил, что Нидерланды помогут Украине в этом вопросе. Вместе с международными партнерами Нидерланды остаются непоколебимыми в своей поддержке Украины. Мы также внимательно следим за российскими провокациями, направленными против других стран", – подчеркнул он.

Украинским пилотам F-16 приходится экономить

Как сообщал УНИАН, в условиях недостаточных поставок ракет AIM-9 Sidewinder и AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM) украинским пилотам F-16 приходится экономить выстрелы и полагаться на встроенные в самолеты пушки.

Высокий темп эксплуатации истощает запасы ракет Украины, а также увеличивает нагрузку на F-16. Особенно на фоне того, что самолеты стали важной составляющей ПВО.

В анализе военного портала TWZ авторы отмечают, что каждый вылет сокращает интервалы плановых осмотров истребителей и что чем больше истребитель используется, тем более тщательные проверки ему требуются. Все это увеличивает нагрузку на сеть технического обслуживания.

Дополнительная сложность заключается также в наличии ракет класса "воздух-воздух". Авторы отметили, что ракеты AMRAAM используются не только украинскими F-16, но и ЗРК NASAMS. Таким образом, одна и та же западная цепочка поставок должна обеспечивать как операции истребителей, так и некоторые зенитные ракетные комплексы Украины. Кроме того, запасы ракет в мире сократились из-за интенсивности боевых действий в Украине и на Ближнем Востоке.

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