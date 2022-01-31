Воинские подразделения уже организовали единую систему управления.

По состоянию на 31 января Россия разворачивает полевые пункты управления войсками в Беларуси: идет речь о подразделениях восточного военного округа оккупантов.

Как пишет "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ, воинские подразделения уже организовали единую систему управления. В частности, командиры по видеосвязи могут передавать приказы в режиме реального времени.

"Подразделения Восточного военного округа, передислоцированные в Республику Белоруссию в рамках проведения проверки сил реагирования Союзного государства, приступили к развертыванию подвижных полевых пунктов управления на полигонах. (...) Защиту (пунктов управления - ИФ) от воздушного нападения условного противника обеспечивают подразделения ПВО", - заявили в Минобороны РФ.

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Все инженерные работы, необходимые для размещения пунктов управления, российские военные уже провели. Сейчас идет процесс маскировки.

Как писал УНИАН, 27 января Россия завершила перебазирование с Дальнего Востока в Белоруссию истребителей Су-35. Ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что Россия направляет на маневры в Белоруссию 12 истребителей Су-35.

Как сообщал УНИАН, 17 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в феврале у белорусских границ с Польшей и Украиной пройдут оперативные совместные учения вооруженных сил России и Беларуси.

При этом Лукашенко добавил, что Украина наращивает силы у белорусской границы.

По словам Лукашенко, учения должны быть "солидными", а их целью должна стать "отработка определенного замысла", как он выразился, в противостоянии с силами Запада ("Прибалтика и Польша") и "Юга" (Украина).