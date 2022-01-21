Технику переправляют по железной дороге.

Российская Федерация направила два дивизиона ракетных комплексов С-400 в Беларусь для совместных военных учений. Ожидается, что они продлятся с 10 по 20 февраля.

Об этом пишет российский "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

"Подразделения ПВО совершат марш комбинированным способом на железнодорожном транспорте и своим ходом на незнакомые полигоны Республики Беларусь", - заявили в Минобороны РФ.

Как пишет издание, по прибытию к местам выполнения учебных задач российские военные проведут оборудование и маскировку пусковых позиций, техническое обслуживание и заступят на учебное боевое дежурство с ПВО в составе "Единой региональной системы ПВО Беларуси и России".

Читайте также"Союзная решимость": российские военные начали прибывать в Беларусь на учения (видео)Как сообщал УНИАН, ранее Александр Лукашенко анонсировал внеплановые военные учения с Россией на границе с Украиной в рамках "Союзного государства" в феврале. Такие же учения должны будут пройти впоследствии и в самой РФ.

Только часть российского войска и техники, прибывающих на учения в Беларусь, следует на заявленные полигоны, другая остановилась на полпути под Гомелем – в 40 км от Черниговской области и в 90 км от Киевщины.

Кроме того, Россия проведет в январе-феврале серию учений в акваториях Средиземного, Северного и Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

По оценке разведки, возможное нападение РФ на Украину может произойти в январе-феврале. Сейчас РФ стянула свои войска и технику в трех направлениях – в частности на границах Украины, России и Беларуси.

В то же время США предупредили европейских партнеров о спланированных Россией провокациях, чтобы сфабриковать повод для вторжения в Украину.

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