Россия готовится атаковать НАТО уже через несколько месяцев, - европейская разведка

Сценарий может включать ограниченное вторжение или провокации под чужим флагом.

Европейские спецслужбы предупреждают о высокой вероятности того, что Россия в ближайшее время может атаковать НАТО, чтобы проверить Альянс на прочность. Как пишет The Guardian, по их мнению, потенциальная атака может произойти в течение нескольких месяцев.

Так, глава Службы безопасности и информации (BIS) Чехии Михал Куделка заявил, что, помимо возросшей активности беспилотников, в планы Кремля может входить и вторжение на территорию стран НАТО, граничащих с Россией. "Это возможно. Сценарий может включать ограниченное вторжение, провокации под чужим флагом или масштабную кампанию по оказанию влияния", – заявил он. По его словам, такой сценарий может развернуться в течение "месяцев, а не лет".

В то же время чиновники трех стран Балтии, граничащих с Россией, высказываются более осторожно по поводу вероятности вторжения или иной серьезной эскалации. Они указывают на то, что ресурсы Москвы, задействованные в конфликте на Украине, истощены, и предупреждают, что нагнетание страха перед возможным нападением может сыграть на руку Кремлю.

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"Мы не видим признаков неминуемого нападения. Пока остается открытым вопрос: есть ли у них прямые и конкретные планы, или же это лишь часть их общих попыток посеять страх и неуверенность в западном обществе", – заявил Нормундс Межвиетс, генеральный директор Службы государственной безопасности Латвии.

По словам Куделки, нынешняя российская тактика строится на принципе "эскалация ради деэскалации": Кремль стремится воздействовать на уязвимые места западных обществ, чтобы ослабить их поддержку военных усилий Украины. "Они полагают, что если пойдут на достаточную эскалацию, то европейские страны решат прекратить поддержку Украины", – отметил он.

Руководители разведывательных служб сошлись во мнении, что, как бы ни развивались события, российская кампания по проведению диверсий в Европе, вероятно, усилится в ближайшие месяцы. Томас Нильссон, глава шведской военной разведки и службы безопасности, назвал "поворотным моментом" недавний инцидент с вооруженным беспилотником в аэропорту Лейпцига, который немецкие власти связали с деятельностью российской разведки.

"Отправка вооруженного БПЛА в оживленный аэропорт в самом центре Европы... Если происходят атаки, способные привести к человеческим жертвам или разрушению критически важной инфраструктуры, что имеет огромные последствия для общества, – я считаю, что это меняет правила игры", – сказал он.

По словам Нильссона, за недавней активизацией российской диверсионной деятельности стоят несколько целей: ослабить поддержку Украины, внести раскол в НАТО и запугать население европейских стран. По словам Куделки, еще одним последствием кампании по саботажу стало чрезмерное напряжение ресурсов спецслужб. "Теперь каждый пожар или каждая неисправность требуют расследования со стороны спецслужб как потенциальный теракт, и для них это хороший результат", – сказал он.

Россия и НАТО - новости

Ранее председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что у НАТО есть план на 4 тысячи страниц на случай российского вторжения. По его слова, эти планы охватывают все – от минимального кризиса или вмешательства на нашей территории до применения статьи 5 Североатлантического договора.

В то же время президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что НАТО не успевает за темпами развития технологий воздушных атак. По его словам, нынешние подходы Европы к подготовке к воздушной войне могут потерять актуальность уже к середине следующего года.

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