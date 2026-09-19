'Альянс готов': в НАТО пригрозили России огромными потерями в случае нападения

Джузеппе Каво Драгоне заявил, что именно понимание цены возможного конфликта лежит в основе нынешней оборонной стратегии.

Союзники по НАТО заставят Россию пожалеть, если она нападет на одного из членов Альянса. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне на ежегодной встрече руководителей Альянса.

"У нас есть 4 тысячи страниц планов по восточному флангу. Они охватывают все – от минимального кризиса или вмешательства на нашей территории до применения статьи 5 Североатлантического договора", - сказал Драгоне.

Итальянский адмирал подчеркнул, что оборонное планирование предусматривает четкую координацию сил и мгновенное развертывание военных контингентов в случае обострения ситуации.

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"Альянс готов. Структура готова. Военные, система и вооружение готовы", - добавил Драгоне.

Также адмирал заверил, что в случае начала военной операции враг понесет огромные потери. По его словам, именно понимание цены возможного конфликта лежит в основе нынешней оборонной стратегии.

"В случае нападения могу сказать, что сегодня им удастся гораздо большее потерять, чем получить, это точно. Именно это и есть сдерживанием", - подчеркнул Драгоне.

НАТО может не справиться с массированной ракетной атакой России

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что НАТО не успевает за темпами развития технологий воздушных атак. По его словам, нынешние подходы Европы к подготовке к воздушной войне могут потерять актуальность уже к середине следующего года.

Ринкевичс подчеркнул, что если Россия решит запустить несколько ракет на территорию НАТО, то для многих стран-членов Альянса это станет серьезным вызовом, с которым трудно будет справиться.

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