'Из-за какой-то 5 статьи': Фицо отказался помогать НАТО в случае войны с Россией

Премьер-министр Словакии заявил, что будет делать все, чтобы его страна не была втянута в военный конфликт, и подверг сомнению статью 5 НАТО.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не хочет, чтобы его страна была втянута в военный конфликт в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора. Об этом Фицо сказал во время выступления перед студентами и сотрудниками больницы в Прешове.

В ходе речи словацкий премьер раскритиковал европейских лидеров за "воинственную риторику" и поставил под сомнение, с кем именно НАТО должно воевать.

"Кажется… что иногда появляется тенденция подменять неспособность решать такие проблемы, как нелегальная миграция, конкурентоспособность, высокие цены на энергоносители, тем, что мы предлагаем вот эти воинственные разговоры: мол, давайте, давайте сражаться. Ради Бога, с кем мы хотим сражаться? С кем?", – заявил он.

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Фицо также заявил, что не хочет, чтобы Словакия участвовала в военном конфликте в связи с применением 5 статьи НАТО:

"Можете ли вы представить, дамы и господа, что была бы применена 5-я статья договора НАТО? Кто-нибудь может себе это представить? Кто-нибудь может представить, что нам скажут: готовьте 5 тысяч солдат, 10 тысяч солдат, и они пойдут куда-то воевать? А мы даже не будем знать, с кем, почему и за что".

По словам словацкого премьера, он как глава правительства будет делать все, чтобы страна не была втянута в военный конфликт.

"Я не хочу, чтобы Словакия стала частью какого-то военного конфликта из-за какой-то 5-й статьи. Как премьер-министр я буду делать все для того, чтобы Словакия никогда не была втянута в военный конфликт", – заявил он.

Другие заявления Фицо

Как сообщал УНИАН, ранее Роберт Фицо заявил, что выступает против оказания новой помощи Украине – как финансовой, так и военной.

До этого он заявил, что полномасштабная война в Украине не может завершиться военным путем, мир может быть достигнут только за столом переговоров.

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