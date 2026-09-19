НАТО может не справиться с массированной ракетной атакой РФ, - президент Латвии

По словам Ринкевичса, нынешние подходы Европы к подготовке к воздушной войне могут потерять актуальность уже к середине следующего года.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что НАТО не успевает за темпами развития технологий воздушных атак, которые наблюдаются в ходе российско-украинской войны. Такое заявление он сделал в интервью The Guardian.

"Мы видим, что системы противовоздушной обороны, защиты от дронов и противоракетной обороны испытывают серьёзные проблемы. И давайте будем откровенны. Такие проблемы есть у Украины. Такие проблемы есть у всей Европы и у НАТО", - сказал Ринкевичс журналистам.

По словам президента Латвии, нынешние подходы Европы к подготовке к воздушной войне могут потерять актуальность уже к середине следующего года. Он считает, что, если если РФ решит запустить несколько ракет по территории НАТО, это может стать серьезным испытанием для многих стран.

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"Если Россия решит запустить несколько ракет на эту территорию, я думаю, что сегодня для многих стран это станет серьезным вызовом, с которым трудно будет справиться", - подчеркнул Ринкевичс.

Также президент Латвии добавил, что не ожидает прямого военного вторжения России в страны НАТО. Однако он призвал союзников по альянсу быть готовыми к гибридным атакам.

В Словакии отказались помогать союзникам по НАТО в случае войны с РФ

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не хочет, чтобы его страна была втянута в военный конфликт в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора. Он раскритиковал европейских лидеров и поставил под сомнение, с кем именно НАТО должно воевать.

По словам словацкого премьера, он как глава правительства будет делать все, чтобы страна не была втянута в военный конфликт.

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