Риши Сунак неоднократно обязывался не только сохранять, но и усиливать курс на поддержку Украины.

Бывший британский министр финансов Риши Сунак стал новым премьер-министром Великобритании. Король Чарльз III сегодня дал ему поручение сформировать новое правительство.

Предыдущие заявления Риши Сунака свидетельствуют, что он не собирается менять ранее заданный Борисом Джонсоном курс Британии в поддержку Украины.

Заявления Сунака об Украине

Риши Сунак ранее поблагодарил Джонсону за сопротивление "Путину и развязанной им варварской войне", а также обещал усилить поддержку Украины. Политик говорил, что Владимиру Путину не место на саммите "Группы двадцати" в Индонезии.

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"Президент Зеленский, отважные граждане Украины, не сомневайтесь в том, что независимо от того, что произойдет здесь в последующие недели, Соединенное Королевство дальше будет вашим самым крепким союзником", - недавно заявил он.

Также Сунак обещал, что его первым зарубежным визитом в качестве премьер-министра будет поездка в Киев.

"Если я стану премьер-министром, я удвою наши усилия и укреплю ту политику полной поддержки Украины, которую так умело возглавлял Борис Джонсон", - писал он в соцсетях.

Риши Сунак: кто он такой

Риши Сунак родился в английском городе Саутгемптон в 1980 году. Его предки родились в индийском штате Пенджаб, позже мигрировали в Восточную Африку, а затем переехали в Британию в шестидесятых годах.

Он получил университетское образование в Оксфорде, работал в банковской отрасли, а позже учился в Стэнфорде в США. В 2015 году Сунак стал депутатом британского парламента от Консервативной партии. После 2018 года он работал на нескольких министерских должностях. В правительстве Бориса Джонсона Сунак стал главным секретарем Министерства финансов, а в феврале 2020 года уже и возглавил британское Министерство финансов.

Риши Сунак и его супруга Акшата Мурти (дочь индийского миллиардера Нараяны Мурти, владельца ИТ-гиганта Infosys) - одни из самых богатых людей в Великобритании.

Борьба за пост премьера Великобритании: что известно

7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отставке.

За кресло премьера боролись экс-министр финансов Риши Сунак и министр иностранных дел Элизабет Трасс.

5 сентября Лиз Трасс, ранее занимавшая пост министра иностранных дел Великобритании, возглавила Консервативную партию, заменив на этом посту Бориса Джонсона. 6 сентября она стала премьер-министром Великобритании.

Уже 20 октября Трасс ушла в отставку, пробыв на посту всего 45 дней.

Борис Джонсон объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и премьера Британии.

24 октября Пенни Мордаунт выбыла из гонки за лидерство в Консервативной партии и пост премьер-министра Великобритании. В итоге Риши Сунак стал единственным претендентом.