Макеев указал на тот факт, что некоторые немецкие партии в предвыборной борьбе недооценивают угрозу РФ.

Россия "ведет войну против Европы и, прежде всего, против Германии. Такое заявление сделал украинский посол в Германии Алексей Макеев.

"Помимо демократических партий, в выборах участвуют также две антидемократические партии, которые представляют скорее российские, чем немецкие и европейские интересы", - предостерег дипломат, выступая на съезде Свободной демократической партии (СвДП).

Как отметил Bild, вероятно, украинский дипломат имел в виду партию "Альтернатива для Германии" (AfD) и "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW).

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Также Макеев указал на тот факт, что некоторые немецкие партии в предвыборной борьбе недооценивают угрозу, исходящую от РФ.

Германия и угроза РФ

В конце прошлого года немецкий министр обороны Борис Писториус допустил, что РФ через несколько лет может атаковать территорию НАТО.

"Если мы будем игнорировать угрозу только потому, что она вызывает дискомфорт, то она не станет меньше, а лишь увеличится", - высказал тогда мнение министр.

А в начале ноября 2024 года сотрудник Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас заявил, что Европа упустила шанс подготовиться к войне с РФ, который своим западным партнерам дала Украина. Теперь Россия попытается воспользоваться шансом уничтожить НАТО методами гибридной войны.

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